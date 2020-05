ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്തെ 5 കോടിയിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് കൈകഴുകുന്നതിനുള്ള മതിയായ സാഹചര്യമില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിക്കുമെന്നും അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ ഹെല്‍ത്ത് മെട്രിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇവാലുവേഷനില്‍ (ഐഎച്ച്എംഇ) ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ 2 ബില്ല്യണ്‍ ആളുകള്‍ക്ക് സോപ്പും ശുദ്ധജലവും ലഭ്യമാകാതെ വരും. ഇതിലൂടെ ലോകജനസംഖ്യയുടെ നാലില്‍ ഒരു ഭാഗത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് മറ്റ് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

46 രാജ്യങ്ങളിലെ പകുതിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്കും സോപ്പും ശുദ്ധജലവും ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍, ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, നൈജീരിയ, എത്യോപ്യ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ 50 മില്യണ്‍ ആളുകള്‍ക്ക് മതിയായ രീതിയില്‍ കൈകഴുകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ രീതിയാണ് കൈകഴുകല്‍. എന്നാല്‍ നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പരിമിതമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകളോ ജല ടാങ്കറുകളോ ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് താത്കാലിക പരിഹാരമായി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക. - ഐഎച്ച്എംഇയിലെ പ്രൊഫസര്‍ മൈക്കല്‍ ബ്രോവര്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ താത്കാലിക പരിഹാരമല്ല കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ വേണ്ടത്. ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ കൈകഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ 700,000 മരണങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ വര്‍ഷവും ഉണ്ടാവുക. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പേര്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായി കൈകഴുകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അതേസമയം 1990 നും 2019നും ഇടയില്‍ പലരാജ്യങ്ങളിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, മൊറോക്കോ,നേപ്പാള്‍, ടാന്‍സാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ശുചിത്വം ഇക്കാലയളവില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്‌കൂളുകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സൗകര്യങ്ങള്‍, മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കൈകഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല.

Content Highlights: covid 19 over 50 million indians lack of hand washing says studies