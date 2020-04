ചെന്നൈ: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഒരു സ്ത്രീകൂടി മരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സര്‍ക്കാാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ക്കഴിഞ്ഞ 57-കാരിയാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെയെണ്ണം ആറായി.

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 50 പേര്‍ക്കുകൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 621 ആയതായി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ബീലാ രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയടക്കം അഞ്ചുപേര്‍ രോഗമുക്തിനേടി ആശുപത്രിവിട്ടു. മലയാളിയായ റെയില്‍വെ ഡോക്ടറും കുടുംബവുമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനില്‍ നടന്ന തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പങ്കെടുത്ത 1475 പേരുടെ സ്രവങ്ങളാണണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. അതില്‍ 570 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, ഒരു ലക്ഷം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ ചൈനയില്‍നിന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതായി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കെ പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചു. ഇതിനുവേണ്ടി 500 കോടിയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ ഏപ്രില്‍ എട്ടിന് എത്തുമെന്നും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ പരിശോധന തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Covid-19: One more dies in TN, 50 more test positive; total cases 621