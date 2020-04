ബിഹാര്‍: ബിഹാറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 60 കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് കേസുകളും ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന്. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ പട്‌നയില്‍ നിന്ന് 130 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിവാന്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 23 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞമാസം ഒമാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ വ്യക്തിയില്‍ നിന്നാണ് കുടംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായത്. മാര്‍ച്ച് പതിനാറിനാണ് സിവാനിലെ പഞ്ച്‌വര്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇയാള്‍ മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഏപ്രില്‍ നാലിന്‌ ഇയാള്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇതിനകം ഇയാള്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം കുടുംബത്തിലെ 22 പേര്‍ക്ക് ഇയാളില്‍നിന്ന് രോഗം പകര്‍ന്നു.

23 പേരില്‍ 4 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടി ക്വാറന്റൈനില്‍ തുടരേണ്ടി വരും. മറ്റു പത്തു പേരുടെ പരിശോധനാഫലം കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇതേ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റുരണ്ടുപേര്‍ക്കും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവാന്‍ ജില്ലയില്‍ മാത്രം 31 കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ആകെ കേസുകളില്‍ പകുതിയും സിവാന്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായ സിവാനില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അധികൃതര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ച്‌വര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 43 ഗ്രാമങ്ങള്‍ സീല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'രോഗിയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. വൈറസ് നമുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത ശത്രുവാണ്. വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയുകയും ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം.'- പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു മരണമുള്‍പ്പടെ 60 കേസുകളാണ് ബിഹാറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായതോടെ സിവാനുപുറമേ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ബെഗുസരായ്, നവാഡ് എന്നീ രണ്ടുജില്ലകളുടെ അതിര്‍ത്തിയും സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചു.

വിദേശരാജ്യത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവര്‍ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പരിശോധനക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിവാന്‍ ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയില്‍ 199 മരണം ഉള്‍പ്പടെ 6,412 കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights:covid 19: Nearly one third of Covid 19 cases reported in Bihar from one family