ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 76.61 ശതമാനം ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ - കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 64,935 പേര്‍കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെയാണ് നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നത്. രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം തുടര്‍ച്ചയായി വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു. 27,13,933 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

രാജ്യത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകളെക്കാള്‍ 3.55 മടങ്ങ് അധികമാണ് രോഗമുക്തി. ആക്ടീവ് കേസുകളും തുടര്‍ച്ചയായി കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ 21.60 ശതമാനം മാത്രമാണ് നിലവിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

രാജ്യത്തെ മരണ നിരക്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1.79 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ മരണ നിരക്ക്. ടെസ്റ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗബാധിതരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് ഈനേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 78,761 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 948 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 35 ലക്ഷം കടന്നിട്ടുണ്ട്. 35,42,734 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 7,65,302 ആണ് നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 27,13,934 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി. 63,498 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

