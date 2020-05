ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വദേശങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തീവണ്ടികളില്‍ പൂര്‍ണ തോതില്‍ ആളുകളെ കയറ്റുമെന്ന് റെയില്‍വേ. അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷന്‍ കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റു മൂന്നു സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ക്കൂടി ശ്രമിക് സ്‌പെഷല്‍ തീവണ്ടികള്‍ നിര്‍ത്തുമെന്നും റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി.

തീവണ്ടികളിലെ സ്ലീപ്പര്‍ ബര്‍ത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ എണ്ണം യാത്രക്കാരെ ഓരോ തീവണ്ടികളിലും യാത്രചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കും. ശ്രമിക് സ്‌പെഷല്‍ തീവണ്ടികളില്‍ 24 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. ഓരോ കോച്ചുകളിലും 72 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വീതം യാത്രചെയ്യാം.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവില്‍ 54 യാത്രക്കാരെ മാത്രമാണ് ഓരോ കോച്ചുകളിലും അനുവദിക്കുന്നത്. ഇനിമുതല്‍ മിഡില്‍ ബര്‍ത്തുകളിലും യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കും. പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍ ആരംഭിച്ച മേയ് ഒന്നു മുതല്‍ ഇതുവരെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചു.

വരുംദിവസങ്ങളില്‍ പരമാവധി യാത്രക്കാരെ സ്വദേശങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും റെയില്‍വേ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ദിനംപ്രതി 300 തീവണ്ടികള്‍ വരെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി.

സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌പെഷല്‍ തീവണ്ടികളില്‍ 90 ശതമാനം യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ റെയില്‍വേ പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മിഡില്‍ ബര്‍ത്തുകളില്‍ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കരുതെന്നും റെയില്‍വെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

