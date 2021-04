കൊല്‍ക്കത്ത: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുപ്പിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങള്‍ക്കായുള്ള കൊല്‍ക്കത്തയിലെ തൃണമുല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രചരണ റാലികള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിയും പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ മമതാ ബാനര്‍ജി ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണിത്.

മറ്റ് ജില്ലകളിലെ മമത പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രചരണറാലികള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ പൊതുപരിപാടികളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം പരമാവധി 30 മിനിറ്റായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണപരിപാടികളില്‍ മമത ബാനര്‍ജി പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഏപ്രില്‍ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ സൂചകാത്മകമായി മാത്രം അവര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ടിഎംസി എംപി ഡെറക് ഒ ബ്രയാന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Mamata Banerjee will NOT campaign in Kolkata anymore. Only one ‘symbolic’ meeting on the last day of campaigning in the city on April 26.

Slashes time for all her election rallies in all districts. Restricted to just 30 minutes. #BengalElection2021 #Covid