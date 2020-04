ഭോപ്പാൽ: കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ വൈകിയെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ നാഥ്. മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വൈകാൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മാർച്ച് 20ന് ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് താൻ അഭ്യർഥിച്ചതാണ്. എന്നാൽ മാർച്ച് 23ന് മധ്യപ്രദേശിൽ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തതെന്നും കമൽനാഥ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി രാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അപ്പോളും കേന്ദ്രം നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് നിരവധി സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ തന്റെ സർക്കാർ താഴെ വീഴുന്നത് വരെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടർന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ വരുന്നതിനും മുമ്പുതന്നെ മാർച്ച് എട്ടിന് ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു അതൊക്കെ.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് നിയമസഭ പിരിഞ്ഞതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം അപഹസിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കു, രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക് ഡൗണിലായി- അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സിറ്റികളിലും നഗര മേഖലകളിലുമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായാണ് മധ്യപ്രദേശ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരെ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്‍ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടില്ല, ഇതൊരു ഭീഷണിയാണെന്നും കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു.

23 എംഎൽഎമാർ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോയതോടെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട കമൽനാഥ് സർക്കാർ മാർച്ച് 20 ന് രാജിവെച്ചത്.

