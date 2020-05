ഒഡീഷ: ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് പോകുന്നവര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒഡീഷ സര്‍ക്കാര്‍. ഗഞ്ചാം ജില്ലയില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന നൂറിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഞായറാഴ്ച ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി.

ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവരെ മറ്റൊരു ജില്ലയിലെ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നിയമലംഘനം നടത്തിയാല്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇനിയും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവരുടെ ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി നീട്ടുകയും ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.- ഒഡീഷ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അസിത് കുമാര്‍ തൃപാഠി പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമടക്കമുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ ജനത സ്‌കൂള്‍, ആദര്‍ശ വിദ്യാലയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നൂറിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ക്വറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അതിഥിതൊഴിലാളികളുമായി വരുന്ന ബസുകള്‍ക്ക് സാധുവായ പാസ് ഉണ്ടാകണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ തടയണം. ആള്‍ത്തിരക്കേറിയ ബസുകള്‍ക്കും അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

