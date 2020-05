ഭുവനേശ്വര്‍: കേരളത്തില്‍ നിന്നും 1150 അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി യാത്രതിരിച്ച പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ഭുവനേശ്വറില്‍ എത്തി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ ജഗന്നാഥ്പുര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയത്.

പ്രാഥമിക പരിശോധനക്ക് ശേഷം 26 പ്രത്യേകം ബസുകളിലും കാറിലുമായി തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ ജില്ലകളിലേക്ക് അയച്ചു.

Commend @Ganjam_Admin, @sp_ganjam for the smooth handling of Odia passengers at Jagannathpur Stn who came from Kerala. Thank @HFWOdisha, @HUDDeptOdisha, @CTOdisha, @WCDOdisha & others for meticulous planning & clockwork precision in completing 1st leg of Operation #SubhaYatra. pic.twitter.com/sc7K5AGwWw — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) May 3, 2020

കണ്ഡമാല്‍,ഗഞ്ചാം, റായഗഡ, ബൗദ്ധ നബരംഗപുര്‍, ഗജപതി കോരാപുട്ട് എന്നി സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ ജഗന്നാഥ്പുര്‍ സ്റ്റേഷനിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ഖുര്‍ദ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുക.

അതേസമയം അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ആദ്യ ട്രെയിന്‍ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് കേരളത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നന്ദി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കാലത്ത് ഒഡീഷയില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്താന്‍ സഹായിച്ചതിലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷന്‍ ശുഭയാത്രക്കായി സഹകരിച്ച റെയില്‍വേ മന്ത്രിക്കും നന്ദി. - നവീന്‍ പട്‌നായിക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Thank Kerala Chief Minister @vijayanpinarayi for taking good care of stranded people of #Odisha during #COVID19 lockdown and cooperation to ensure their safe return. Thank @RailMinIndia for cooperation to Operation #ShubhaYatra.#OdishaCares pic.twitter.com/ypCe3OEhfn — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) May 3, 2020

Content Highlights: covid 19 lock down first train from kerala with guest workers reached Bhubaneswar