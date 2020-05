ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കിടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരായ അവിനാഷ് തിവാരി, മനോജ് കുമാര്‍ യാദവ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരുടെ ട്രക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ട്രക്കുകളിൽ തൊഴിലാളികളെ കടത്തുന്നുവെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് രണ്ട് ട്രക്കുകൾ സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വിവരം വ്യക്തമായത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഡല്‍ഹി ഒഖ്‌ലയില്‍ ഒരു കമ്പനിക്ക് സമീപം 25 തൊഴിലാളികള്‍ രണ്ട് ട്രക്കിന് സമീപത്തായി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലവും പാലിച്ചിരുന്നില്ല.- ഡല്‍ഹി ഡിസിപി ആര്‍.പി.മീണ പറഞ്ഞു.

അകക്ലുബിന്ദ്, രവി ശങ്കര്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പേര്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ഒഖ്‌ല പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്നും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരുടെ സഹായികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

