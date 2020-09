ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ 0.5 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ് വെന്റിലേറ്ററില്‍ കഴിയുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ - കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം കടന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

30,37,151 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗത്തില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ 0.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് വെന്റിലേറ്ററില്‍ കഴിയുന്നത്. രണ്ട് ശതമാനം പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തി (ഐസിയു) ലാണ്. 3.5 ശതമാനം രോഗികള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കാന്‍ സംവിധാനുമുള്ള കിടക്കകളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നു.

രാജ്യത്തെ മരണ നിരക്ക് ആഗോള ശരാശരിയെക്കാല്‍ കുറവും അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. 1.74 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ മരണനിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 66,659 പേര്‍ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തരായി. തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ 60,000 ത്തിലധികം പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടുന്നത്. 77.15 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

അതിനിടെ, രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 83,341 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39 ലക്ഷം കടന്നു. 1096 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 68,472 ആയി.

