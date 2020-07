റാഞ്ചി: കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഒരു 15 ദിവസത്തിനിടയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേര്‍ മരിച്ചു. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ധന്‍ബാദ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. അമ്മയും നാല്‌ ആണ്‍മക്കളുമാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത്. ജൂണില്‍ കുടുംബത്തില്‍ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു 88-കാരിയായ അമ്മ. പിന്നീട് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജൂലായ് 4-ന് ഇവര്‍ മരണപ്പെട്ടു.

ഇവര്‍ക്ക് ആറ്‌ ആണ്‍മക്കളാണ്. മക്കളെല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് അമ്മയുടെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചാണ് ഇവര്‍ മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി നാല്‌ ആണ്‍മക്കള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു.

ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവര്‍ മരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുപുറമേ ഇവരുടെ നാലാമത്തെ മകനും കാന്‍സര്‍ മൂലം മരണപ്പെട്ടു. പതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് അംഗങ്ങളാണ് മരിച്ചത്. അതില്‍ 5 പേര്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചും.

ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 225 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആറു പേര്‍ മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 2889 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

