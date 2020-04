ന്യൂഡല്‍ഹി:കോവിഡ് 19 അതീവ ഗുരുതരമായ അസുഖമല്ലെന്നും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോവിഡ് ബാധിച്ച 90-95 ശതമാനം രോഗികള്‍ക്കും അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക മൂലം ചിലർ ചികിത്സ തേടാൻ മടിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏറെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ അസുഖം അതത്ര ഗുരുതരമായ ഒന്നല്ല. കോവിഡ് -19 ചികിത്സയോട് വൈമുഖ്യം പുലര്‍ത്തുന്നതാണ് രോഗവും വ്യാപിക്കുന്നതിനും മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതിനും കാരണം. കോവിഡ് -19 ഉള്ള അല്ലെങ്കില്‍ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ ചികിത്സ തോടുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാകാം ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഡോ.രണ്‍ദീപ് പറഞ്ഞു. ആ നില തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം മൂലം മരണനിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് 19 രോഗികള്‍ക്കും സപ്പോര്‍ട്ടീവായ ചികിത്സ മാത്രമേ ആവശ്യമുളളു. 15 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഓക്‌സിജന്‍ തെറാപ്പിയടക്കമുള്ള മരുന്നുകള്‍ ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

