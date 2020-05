ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് വീട്ടില്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുതുക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഞായറാഴ്ചയാണ് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുതുക്കി ഉത്തരവിട്ടത്.

ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്ന ചെറിയ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്.

പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ

രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നയാള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ കവചങ്ങളെ കുറിച്ച് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ലെയറുള്ള മാസ്‌കാണ് രോഗിയും പരിചരിക്കുന്നയാളും ധരിക്കേണ്ടത്. സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമേ മാസ്‌ക് ഉപേക്ഷിക്കാവൂ.

