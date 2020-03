ജയ്പുർ: രാജ്യം ലോക്ക് ഡൗണിലാവുന്നതിന് നാല് ദിവസം മുന്നേ രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് 250 കിലോമീറ്റര്‍ അകലത്തിലുള്ള ബില്‍വാര ഗ്രാമം കര്‍ഫ്യുവിലായിരുന്നു. നൂറുകണക്കിനാളുകളുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തെ വലിയ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മാർച്ച് 20-നു തന്നെ ഈ പ്രദേശം ലോക്ക്ഡൗണിലായി. ഇതാണ് ബില്‍വാരയെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിലാക്കുന്ന പ്രദേശമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനക്ഷേമപരമായ നടപടികളിലൂടെ രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഈ കൊച്ചു പ്രദേശം.

പോലീസ് ശക്തമായ കര്‍ഫ്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇവിടെ പുറത്തെങ്ങും ആരെയും കാണാനാവില്ല. നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ഇതുവരെ ഏഴ് പേരെ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ ആകെയുള്ള 37 കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 17 എണ്ണം ഭില്‍വാരയില്‍ നിന്നാണ് എന്നതും ഇവിടെ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുന്ന ഘടകമാക്കി.

ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ജനങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റുകയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങള്‍. അതിനായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ 17 വാഹനങ്ങളെ ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന മധ്യവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളില്‍നിന്നു ചെറിയ കാശ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദിവസക്കൂലിക്കാര്‍, തെരുവ് കച്ചവടക്കാര്‍, റിക്ഷാക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാന്‍ സന്നദ്ധസംഘടനകളും വ്യവസായികളും കടയുടമകളുമെല്ലാം സംഭാവനകള്‍ നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ സുനില്‍ വര്‍മ്മ പറയുന്നു.

ഭില്‍വാര ജില്ലയിലെ 2840 കുടുംബങ്ങള്‍ ദാരിദ്ര്യ രേഖയില്‍ താഴെയുള്ളവരാണ്. 5500 ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ദിവസേന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വര്‍മ്മ പറയുന്നു. കര്‍ഫ്യു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ 35000 മാസ്‌ക്കുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായതും മറ്റൊരു നേട്ടമാണ്.

കര്‍ഫ്യു തുടങ്ങിയ നാള്‍ മുതല്‍ ഓരോ വീടുകളിലും ജില്ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ കയറിയിറങ്ങി വല്ലവരും ലക്ഷണം പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കണക്കെടുപ്പും ഭില്‍വാരയില്‍ നടത്തുന്നു.ഇതുവരെ ഇത്തരത്തില്‍ 70,000 കുടുംബങ്ങളുടെ സര്‍വ്വേയാണ് നടത്തിയത്. 1500 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, 2400 പോലീസുകാര്‍ നൂറ് കണക്കിന് അംഗണവാടി വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് സേവനത്തിനായി രംഗത്തുള്ളത്.

content highlights: Covid 19, free food and door to door survey,How Bhilwara Of Rajasthan handle shutdown