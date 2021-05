ഗംഗയുടേയും യമുനയുടേയും തീരങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജഡങ്ങള്‍ നിത്യക്കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം നീളുന്ന കാഴ്ചയായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവശേഷിച്ചാലും ഇത് കാണാനിടയായ ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമത്രയും, അയാളുടെ ഓര്‍മകളില്‍ ഇടക്കിടെ നിശ്ചലശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടന്നേക്കാം. വെറുമൊരു മൃതശരീരം മാത്രമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരിഗണിക്കാനാരുമില്ലാതെ അനാഥമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്ര നിസ്സാരനാണ് താനെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലനാക്കും.

രാജ്യത്തെ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് മൃതശരീരം നദിയില്‍ ഒഴുക്കി വിടുന്നത് അനുവദനീയമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപദ്രവകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികള്‍ ആധുനിക ഇന്ത്യയില്‍ പ്രചാരത്തിലില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒഴുക്കി വിടുന്ന ജഡങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സംസ്‌കരിക്കാന്‍ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവയാണവ- മരിച്ചവര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട അന്തസ്സ് മനഃപൂര്‍വം മറക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ച!

മൃതശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളിലും നിറയുന്നതിനാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേയറ്റം വരെയുള്ളവര്‍ക്ക് കോവിഡിന്റെ രൂക്ഷത തിരിച്ചറിയാനാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, നേരിട്ട് കാണാനിടയാവുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ ഇതെത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല.

71 മൃതശരീരങ്ങളാണ് ഗംഗയിലെ മഹാദേവഘട്ടില്‍ ഒഴുകിയെത്തിയത്. ബിഹാറിലെ ബക്‌സര്‍ ജില്ലാ നിവാസികള്‍ക്ക് അത് നടുക്കുന്ന കാഴ്ചയായി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഹമിര്‍പുരിലും സമാനമായ കാഴ്ച ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിന് കടുത്ത ആഘാതമായി. മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തേക്കാളുപരി ഈ അനാഥ മൃതശരീരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്കണ്ഠ. കോവിഡ് മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരങ്ങളായതിനാല്‍ ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിനിടയാക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതേസമയം, വൈറസ് ജലത്തിലുടെ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിദഗ്ധര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തേയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് നദികളില്‍നിന്ന് മീന്‍ പിടിക്കാനാവുന്നില്ല. നായകള്‍ മൃതശരീരങ്ങളെ കടിച്ചു വലിക്കുന്നതായി ചിലര്‍ പറയുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ശവശരീരം നദികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെയല്ല നിലവിലെ കാഴ്ച. കൂട്ടമായി ശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നതും അത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ വൈകുന്നതും തങ്ങളുടെ ജീവിതവൃത്തി താറുമാറാക്കുമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു.

മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള അന്തിമകര്‍മം നടത്തണമെന്ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കര്‍ശനനിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. നദികളില്‍ മൃതശരീരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തടയാന്‍ നദീതീരങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിനായി സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നദികളിലെ മൃതദേഹങ്ങളെ ചൊല്ലി ബിഹാറും ഉത്തര്‍പ്രദേശും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. മൃതശരീരങ്ങള്‍ നദികളില്‍നിന്ന് നീക്കുന്ന കാര്യം മുതല്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വരെ അഭിപ്രായഭിന്നത മുറുകുകയാണ്.

2021-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ലെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രളയമുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ വെള്ളത്തിലൂടെ മൃതശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുള്‍പ്പെടെ പലരും പറയുന്നു. കോവിഡ് മരണസംഖ്യ വര്‍ധിച്ചതോടെ ശ്മശാനങ്ങളിലുണ്ടായ അസൗകര്യം വേണ്ട വിധത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 1918-ലെ മഹാമാരിക്കാലത്ത് സമാനമായ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്‌കരിക്കാന്‍ വേണ്ട വിറകിന്റെ ദൗര്‍ലഭ്യത മൂലം എണ്ണമറ്റ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നദികളില്‍ ഒഴുകി നടന്നിരുന്നതായി ദ ഏജ് ഓഫ് പാന്‍ഡമിക്‌സ് എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ചിന്‍മയ് തൂംബെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് പടര്‍ന്നു പിടിച്ച ജലദോഷപ്പനി മൂലം ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് രാജ്യത്ത് മരിച്ചത്. ഭോപ്പാല്‍ വാതകദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെയും നദികളില്‍ മൃതശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടന്നിരുന്നു.

പക്ഷെ 2021-ല്‍ 1918 ആവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന സംഗതിയല്ല. അന്നത്തെക്കാളേറെ പുരോഗതി ഇക്കാലത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് സാങ്കേതികതയും ആധുനികതയും ഉപകാരപ്രദമല്ലാതാകുന്ന ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്ന് കോവിഡ് കാലവും ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ നദികളില്‍ ശവശരീരങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടക്കാന്‍ ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്- രോഗത്തിന് മുന്നിലും മരണത്തിന് മുന്നിലും മനുഷ്യന്‍ വെറും നിസ്സാരനാണെന്ന കാര്യം!

Content Highlights: Covid-19 floating bodies have sent us back to 1918