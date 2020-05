ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്തതിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടം മറയാക്കി രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താനും ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും വായ മൂടിക്കെട്ടാനും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളില്‍നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നത്തിന് പിന്നാലെ ഈ വിഷയവും ഉയര്‍ത്തി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന നല്‍കുന്നത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. മുപ്പതിലേറെ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ മെയ് എട്ടിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ചൈനയില്‍നിന്ന് അടക്കം പുതിയ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

സാമ്പത്തികരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വ്യവസായികള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതിനിടെ, തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവവുമായ ജയറാം രമേശും രംഗത്തെത്തി. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരില്‍ തൊഴില്‍, ഭൂമി, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ആപത്കരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: COVID 19 fight can't be excuse to exploit workers - Rahul Gandhi