അഹമ്മദാബാദ്: ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ച പിതാവിനെ ചികിത്സക്കായി മറ്റൊരു കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന ആശുപത്രിയുടെ സന്ദേശം കണ്ട് ഞെട്ടല്‍മാറാതെ മകന്‍. മെയ് 16 ന് മരിച്ച പിതാവിനെ മെയ് 30 ന് കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മകന്‍ സാഗര്‍ ഷായുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സന്ദേശം വരുകയായിരുന്നു. രോഗികളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്യതയാണ് ഇത്തരമൊരു പിഴവിലേക്ക് നയിച്ചത്.

മെയ് 30ാം തീയതി 6: 38 ന് 'കിഷോര്‍ഭായ് ഹീരാലാല്‍ ഷാ യെ അഹമ്മദാബാദിലെ അസര്‍വാ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്' എന്ന സന്ദേശം മകന്‍ സാഗര്‍ ഷായുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ മെയ് 16നാണ് കോവിഡ് ബാധിതനായി പിതാവ് കിഷോര്‍ഭായ് ഹീരാലാല്‍ ഷാ മരണപ്പെട്ടത്.

'ഫോണില്‍ മെസേജ് വന്നപ്പോള്‍ ഒരേ സമയത്ത് ഞെട്ടലും വേദനയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ്. എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണാനന്തരചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് ഞാനാണ്. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും എടുത്തിരുന്നു.'- സാഗര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം തന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം മൃതശരീരം വിട്ടുകിട്ടാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ കാത്തിരുന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും പഴ്‌സിലുണ്ടായിരുന്ന 10,000 രൂപയും മോഷണം പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് കേസ് കൊടുക്കാന്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പോയതുമൊക്കെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് വന്ന സന്ദേശം കണ്ടപ്പോള്‍ ഓര്‍മവരുന്നതെന്നും പറയുകയാണ് സാഗര്‍. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഇത്തരത്തില്‍ സന്ദേശം വന്ന വിവരം ഫോണില്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ക്യാന്‍സര്‍ ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരോ ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തടവറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇതേ ആശുപത്രിയെ തന്നെയാണ്- സാഗര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഒരേ പേരില്‍ രണ്ട് രോഗികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. കൂടാതെ വിവരങ്ങള്‍ കംപ്യൂട്ടറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടായ തെറ്റാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്- കോവിഡ് 19 ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. സഞ്ജയ് കപാഡിയ പറഞ്ഞു.

