ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 5,892 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍, 6,110 പേര്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തി നേടിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,45,851 ആയി. 6,110 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടതോടെ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3,86,173 ആയി. 92 പേര്‍കൂടി ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 7,608 ആയി.

52,070 ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയില്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം. 968 പേര്‍ക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ചെന്നൈയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,38,724 ആയി.

12വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള 20,322 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Covid-19 cured exceed new cases in Tamil Nadu on Thursday