ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വൈറസിന് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് അത് കൂടുതല്‍ മാരകമായ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരികയാണ്. ഈ ആശങ്കകള്‍ക്കിടെ കോവിഡ് വൈറസിന് ജനിതകവ്യതിയാനം സംഭവിച്ച 53 ശ്രേണികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ആഗോള ജീനോം ഡാറ്റാബേസുമായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സി.എസ്.ഐ.ആര്‍(കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ സയന്റിഫിക് റിസേര്‍ച്ച്).

ശ്രേണികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധമരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഏറെ സഹായകമാവുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുറമേ 459 ജനിതകശ്രേണികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്കൂടി മെയ് 15-നകം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നതായി സിഎസ്‌ഐആര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ശേഖര്‍ മണ്ഡേ പറഞ്ഞു.

ഡിഎന്‍എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമം കണ്ടെത്തുകയാണ് ജീനോം സീക്വന്‍സിങില്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജൈവഘടകത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച, വികാസം, പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കായി ജീനുകള്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തോളം ശ്രേണികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി സിഎസ്‌ഐആര്‍-നു പുറമേ പൂനെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗുജറാത്ത് ബയോടെക്‌നോളജി റിസേര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ എന്നിവയും ജനതികശ്രേണികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഡാറ്റാബേസുമായി(gisaid) പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

