ന്യൂഡല്‍ഹി: മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ തീരുമാനമായി. അബുദാബി, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് കൊച്ചിയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ 15,000 രൂപ ടിക്കറ്റിനായി നല്‍കണം. ദോഹയില്‍നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നവര്‍ 16,000 രൂപയും ബഹറിനില്‍നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നവര്‍ 17,000 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കായി നല്‍കേണ്ടത്.

അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നാലു വിമാനത്താവളങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് സര്‍വീസ് ഉള്ളത്. അവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നവര്‍ ഒരുലക്ഷം രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിനായി നല്‍കേണ്ടത്. ലണ്ടനില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയും ധാക്കയില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് 12,000 രൂപയായിരിക്കും നിരക്ക്. എയര്‍ ഇന്ത്യ മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുക.

പ്രവാസികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് (ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ)

അബുദാബി-കൊച്ചി 15000

ദുബായ്-കൊച്ചി 15000

ദോഹ-കൊച്ചി 16000

ബഹറിന്‍-കൊച്ചി 17000

മസ്‌കറ്റ്-കൊച്ചി 14000

ദോഹ-തിരുവനന്തപുരം 17000

ക്വാലാലംപൂര്‍-കൊച്ചി 15000

ബഹറിന്‍-കോഴിക്കോട് 16000

കുവൈറ്റ്-കോഴിക്കോട് 19000

പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരെയാണ് ആദ്യ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാവിക സേനയുടെ രണ്ടു കപ്പലുകള്‍ മാലിദ്വീപിലേയ്ക്കും ഒരു കപ്പല്‍ ദുബായിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു.

അബുദാബി-കൊച്ചി, ദുബായ്-കോഴിക്കോട്, റിയാദ്-കോഴിക്കോട്, ദോഹ-കോഴിക്കോട് എന്നിവയാണ് ഏഴാം തീയതി കേരളത്തിലേയ്‌ക്കെത്തുന്ന വിമാനസര്‍വീസുകള്‍. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ മനാമ, കുവൈത്ത്, മസ്‌കത്ത്, ക്വലാലംപുര്‍, ദമാം, ദുബായ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് പ്രവാസികളെയുംകൊണ്ടുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെത്തും. യുഎഇ, ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ, ബഹറിന്‍, കുവൈത്ത്, ഒമാന്‍, മലേഷ്യ, അമേരിക്ക, സിംഗപുര്‍, യുകെ, ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിപൈന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ആദ്യ ആഴ്ച പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്.

10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കായി 64 സര്‍വീസുകളാണ് നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് ആറ് വിമാനങ്ങളിലും ബ്രിട്ടണില്‍നിന്ന് ഏഴു വിമാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേയ്ക്ക് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരും. ഗള്‍ഫില്‍നിന്നും മാലിദ്വീപില്‍നിന്നും പ്രവാസികളെ കൊച്ചിയിലേയ്ക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകള്‍ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ 30 വിമാനങ്ങളും നാവികസേനയുടെ 10 കപ്പലുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: covid 19, coronavirus kerala: 30 ships of the Navy; Ticket rate for Keralites