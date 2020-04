ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എട്ട് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അതീവ ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് സംഘങ്ങളുടെ ചുമതല.

വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപടികള്‍, അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കല്‍, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളടെ മുന്നൊരുക്കം, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സുരക്ഷ, പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംഘം പരിശോധിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

മുംബൈ, പുണെ, ഇന്തോര്‍, ജയ്പുര്‍, കൊല്‍ക്കത്ത അടക്കം രാജ്യത്തെ നിരവധി ഇടങ്ങളില്‍ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു. പലയിടത്തും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് വലിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

പലയിടത്തും പ്രതിരോധനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേര്‍ക്ക് അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് വാഹനങ്ങള്‍ ഓടുകയും ആളുകള്‍ കൂട്ടംചേരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Covid-19: Centre to send teams to Maharashtra, MP, Rajasthan, West Bengal to assess situation