ന്യൂഡല്‍ഹി: വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര വാക്‌സിന്‍ വാങ്ങാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ക്വോട്ട നിശ്ചയിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍നിന്ന് വാക്‌സിന്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് ക്വോട്ട നിശ്ചയിച്ചതായി എന്‍ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വാക്‌സിന്‍ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മേയ് 17ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് അയച്ച കത്ത് പ്രകാരം, ഡല്‍ഹി വാങ്ങുന്ന കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നിവയുടെ അളവ് കേന്ദ്രം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതു പ്രകാരം, ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനും 92,000 ലക്ഷം ഡോസ് കോവാക്‌സിനും കമ്പനികളില്‍നിന്ന് വാങ്ങാം. 45 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സൗജന്യ വാക്‌സിന്റെ എണ്ണവും കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ 26ന് 67 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിന് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയതായി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ് വാക്‌സിന്‍ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമം മൂലം പല വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിട്ടു വാങ്ങുന്ന വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് ക്വോട്ട നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തേക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കേരള ഹൈക്കോടതില്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നതായി എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള 18-44 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിട്ടു വാങ്ങുന്ന വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 21ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വാക്‌സിന്‍ നയം പ്രകാരം സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നീ കമ്പനികള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സിന്റെ 50 ശതമാനം വാക്‌സിന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്കും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാം. വാക്‌സിന്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് വാക്‌സിന്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഷ്യം. ഈ നയത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് ക്വോട്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന പുതിയ നിലപാടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Content Highlights: Center has fixed the quota for the vaccine purchased by the state- report, covid 19