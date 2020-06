മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ്-19 രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധന. ഇന്ന് 3,752 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ധനയാണിത്.

Maharashtra records highest single-day spike with 3752 new #COVID19 cases today, total number of cases stands at 1,20,504. Death toll rises to 5,751 after 100 deaths were reported today. 60,838 patients have been discharged so far including 1672 today: State Health Department — ANI (@ANI) June 18, 2020

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,20,504 ആയി. ഇതുവരെ 5,751 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ്-19 മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇന്നു മാത്രം 100 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതുവരെ 60,838 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 1,672 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയതെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം മുംബൈയിലെ ധാരാവിയില്‍ ഇന്ന് പുതുതായി 28 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,134 ആയി. ഇതുവരെ 78 പേരാണ് ധാരാവിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

28 new #COVID19 cases have been reported in Dharavi area of Mumbai today, taking the total number of cases to 2134. A total of 78 people have succumbed to the disease in the area so far: Brihanmumbai Municipal Corporation, Maharashtra — ANI (@ANI) June 18, 2020

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സമീപ സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലും കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 510 പുതിയ കേസുകളും 31 മരണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 25,660 ആയി.ഇതില്‍ 17,829 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 1,592 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

510 new #COVID19 cases and 31 deaths have been reported in Gujarat in the last 24 hours. State tally rises to 25,660 including 17,829 cured/discharged and 1592 deaths: State Health Department — ANI (@ANI) June 18, 2020

