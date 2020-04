ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,409 പുതിയ കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 21,393 ആയി.

In last 24 hours 1409 positive cases have been reported, which takes our total confirmed cases to 21,393: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/TVCj5RxGgw

അതേസമയം, ഇന്നുവരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 12 ജില്ലകളില്‍ കഴിഞ്ഞ 28ദിവസമായി പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ 23 ഇടങ്ങളിലെ 78 ജില്ലകളില്‍ 14 ദിവസത്തിനിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

രോഗവ്യാപനത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനും കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സി.കെ.മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇരട്ടിക്കല്‍ നിരക്കിനുള്ള കാലയളവ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മാര്‍ച്ച് 23ന് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 14,915 പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഏപ്രില്‍ 22ന് അഞ്ചുലക്ഷത്തിലേറെ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി. എന്നാല്‍ ഇത് മതിയാവുകയില്ല. കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

We have been able to cut transmission, minimise spread and increase doubling rate. We have utilized this time to prepare ourselves for future. Growth has been more or less linear, not exponential: CK Mishra, Environment Secy&Chairman,Empowered Group-2 #COVID19 pic.twitter.com/4tMYmFSF2X