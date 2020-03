മുംബൈ: കടക്കെണിയിലായ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ നടുവൊടിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ. വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ മുഴുവന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചതോടെ പ്രതിദിനം 30 - 35 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ചുമലില്‍ വരുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിമാനം പോലും ഇപ്പോള്‍ പറക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ധന ചിലവ്, വിമാനത്താവള ഫീസ്, ഗ്രൗണ്ട് ഹാന്‍ഡിലിങ് ചിലവുകള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, അലവന്‍സുകള്‍, പാട്ടത്തുക, വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, വായ്പകളുടെ പലിശ എന്നിവയൊന്നും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല.

60 -65 കോടിയാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിദിന വരുമാനം. ഇതിന്റെ 90 ശതമാനവും യാത്രക്കാരില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രതന്നെ ചിലവും ഓരോ ദിവസവുമുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. 250 കോടിയാണ് ഓരോ മാസവും ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ വേണ്ടത്. വിമാനങ്ങളുടെ വാടകയിനത്തില്‍ 3 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ പ്രതിമാസം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. 225 കോടി രൂപയാണ് വായ്പകളുടെ പലിശയിനത്തില്‍ ഓരോ മാസവും നല്‍കേണ്ടി വരുന്നത്.

യാത്രക്കാരില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം നിലക്കുന്നതോടെ എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നില കൂടുതല്‍ പരുങ്ങലിലാകും. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുഴുവന്‍ ആഭ്യന്തര - അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകളും ഇന്ത്യ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

