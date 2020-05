പശ്ചിമബംഗാള്‍: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മാപ്പുപറയുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്കെതിരേയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി. ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി ആഴ്ചകളോളം മൗനം പാലിച്ചതിന് ശേഷം നുണകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ട്രെയിനുകളില്‍ കയറ്റി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി.

ഈ ആപത്കാലത്തില്‍ ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി തന്റെ കടമ നിര്‍വഹിക്കുന്നതില്‍ പൂര്‍ണപരാജയമായിരിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചകളോളം മൗനമായി ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് നുണപ്രചാരണവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സര്‍ക്കാരിനോട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. അമിത് ഷാ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുകയോ മാപ്പ് പറയുകയോ വേണം- അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

A HM failing to discharge his duties during this crisis speaks after weeks of silence, only to mislead people with bundle of lies! Ironically he’s talking about the very ppl who’ve been literally left to fate by his own Govt. Mr @AmitShah, prove your fake allegations or apologise https://t.co/HeWYWFafZ5