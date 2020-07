മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് 8240 ആളുകളില്‍ കൂടി പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,18,695 ആയി. 176 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 3.77 ശതമാനമാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മരണ നിരക്ക്.

5460 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 1,75,029 ആയി. 54.92 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിലവില്‍ 7,65,781 പേര്‍ ഹോം ക്വാറന്റീനിലും 45,434 പേര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലും ഉണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 9518 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയില്‍ ഇന്ന് 1043 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 41 മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഇതോടെ മുംബൈയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,02,267 ഉം ആകെ മരണം 5752 ഉമായി. 72,650 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തിനേടി ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 23,865 ആണ് നിലവില്‍ മുംബൈയിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

മുംബൈയിലെ ചേരി പ്രദേശമായ ധാരാവിയില്‍ ഇന്ന് 12 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2492 പേര്‍ക്കാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2095 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ 147 ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് നിലവില്‍ ധാരാവിയിലുള്ളത്.

Content Highlights: COVID 19: 8240 new cases in Maharashtra on Monday