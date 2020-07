മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 7827 പേര്‍ക്കുകൂടി ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടരലക്ഷം (2,54,427) കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 173 പേര്‍ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 10,289 ആയി.

3340 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടു. ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 1,40,325 ആയി. 55.15 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിലവില്‍ 47,801 പേര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലും 6,86,150 പേര്‍ ഹോം ക്വാറന്റീനിലുമുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, വൈറസ് ബാധിതര്‍ ഏറ്റവുമധികമുള്ള മുംബൈയില്‍ ഇന്ന് 1263 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ബൃഹന്‍മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ മുംബൈയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 92,720 ആയി. 44 പേര്‍കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചതോടെ മുംബൈയിലെ ആകെമരണം 5285 ആയി. 1441 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടതോടെ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 64,872 ആയി. 22556 ആണ് മുംബൈയിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

അതിനിടെ, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മാതൃകാപരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച ധാരാവിയില്‍ ഇന്ന് അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ധാരാവിയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2375 ആയി.

Content Highlights: COVID 19: 7827 new cases and 173 deaths in Maharashtra