ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ചൈനയില്‍നിന്നു കയറ്റി അയച്ച കോവിഡ് പരിശോധനാകിറ്റുകള്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. അഞ്ചര ലക്ഷം ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകളും ഒരു ലക്ഷം ആര്‍എന്‍എ എക്‌സ്ട്രാക്ഷന്‍ കിറ്റുകളുമാണ് ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്കയച്ചത്.

ചൈനയില്‍നിന്നും ഇന്ത്യ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് കിറ്റുകളും എത്തുന്നത്. ഇവ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യവിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം, ബീജിങിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ എന്നിവരുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കിറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ രാജ്യത്തേക്കെത്തിക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായത്.

മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നതും മരുന്ന് ഉല്‍പാദന-വിതരണ ശൃംഖല തുറന്നിടുന്നതും ചൈനയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷിബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സൂചനയാണെന്ന് ചൈനയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Covid-19: 6,50,000 kits dispatched from China for India, to arrive later today