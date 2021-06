ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 50,040 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍. 1258 പേര്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

3.02 കോടി പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അമ്പതിനായിരം പുതിയ കേസുകളില്‍ 12,118 കേസുകള്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമാണ്. 9812 കേസുകള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലും 5415 കേസുകള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കില്‍ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2.82 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

ഇതുവരെ 32.17 കോടി ജനങ്ങളെ വാക്‌സിനേറ്റ് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

