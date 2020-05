ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3722 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍. 134 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ എണ്ണം 78,003 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇവരില്‍ 49,219 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ 2549 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

പ്രതിദിനം രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് കൂടുകയാണ്. രോഗമുക്തി നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ട്. 33 ശതമാനം പേര്‍ രോഗമുക്തരാകുന്നവെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകള്‍ വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കാല്‍ലക്ഷത്തോളം പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായി എട്ടാം ദിവസമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ അത് 1100, 1200 ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ 1495 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആകെ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ 25,922 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 54 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മരിച്ചത്. മുംബൈ നഗരത്തില്‍ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം 15,000 കടന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറമേ, ഗുജറാത്ത്, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് ഐസിഎംആറും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായോ എന്നറിയുന്നതിനുള്ള സീറോ സര്‍വേ ഇന്നലെ മുതല്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സര്‍വേ പത്തുദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കും.

Spike of 3722 #COVID19 cases & 134 deaths in the last 24 hours. Total positive cases in the country is now at 78003, including 49219 active cases, 26235 cured/discharged/migrated cases and 2549 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/I5gHX0iXEC