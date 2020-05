ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ് രോഗബാധ, മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യം. ചൊവ്വാഴ്ച പുതുതായി 3,900 കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 195 പേരുടെ മരണവും ഒറ്റ ദിവസമുണ്ടായി.

ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 46,433 ആയി. 1,020 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗമുക്തി നിരക്ക് 27.41 ശതമാനമായതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മരണനിരക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ രോഗബാധയുമാണ് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ സമൂഹവ്യാപനമില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാവാത്ത സാഹചര്യം ഇതുവരെയില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ യഥാസമയം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകളുടെ കണക്കുകള്‍ യഥാസമയത്ത് നല്‍കുന്നില്ലെന്നും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ കണക്കുകള്‍ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് രോഗബാധയുടെയും മരണസംഖ്യയുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

കേന്ദ്രസേനയില്‍ രോഗബാധിതരില്‍ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു എന്നതും ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. 45 ഐടിബിപി പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 43 പേര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷാ ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. രണ്ടു പേര്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിനൊപ്പം ക്രമസമാധാനപാലനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ്.

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയ്ഡയിലെ ഐടിബിപി റഫറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഐടിബിപി, ബിഎസ്എഫ്, സിഐഎസ്എഫ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളില്‍ന്നായി 58 ജവാന്‍മാര്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. സിആര്‍പിഎഫ് വിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ 150 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിഎസ്എഫില്‍നിന്ന് 67 പേര്‍ക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശാസ്ത്രിഭവനിലെ നാലാമത്തെ നില അടച്ചു പൂട്ടി. സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നില ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സീല്‍ ചെയ്തത്. നിയമകാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ ഡല്‍ഹി റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് റെഫറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ 24 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ രോഗികളുടെ പരിശോധനാഫലം കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട്. സൈനികാശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട സൈനികരും വിരമിച്ച സൈനികരും ഉള്‍പ്പടെ 24 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: covid 19: 3,900 new cases, 195 deaths In last 24 hours in India, coronavirus India