ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ വാര്‍ത്തകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദിനം പ്രതി പുറത്തുവരുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ പ്രതിദിന കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ദിനംപ്രതി വര്‍ധിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ ആശ്വാസം പകരുന്ന ചില വാര്‍ത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ നിരക്കില്‍ കാര്യമായ വര്‍ധനവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 1.12 ശതമാനമാണ്. അതായത് രോഗബാധിതരാകുന്നവരില്‍ ഏതാണ്ട് 99 ശതമാനം പേരും രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇത് 3.6 ശതമാനമായിരുന്നു.

ഇതിന് പുറമേ മിക്ക രോഗികള്‍ക്കും ആശുപത്രി പ്രവേശനവും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികള്‍ 85 മുതല്‍ 90 ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വീടുകളില്‍ നീരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയവേ തന്നെ പലരും രോഗമുക്തരാകുന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവരില്‍ 30 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് വെന്റിലേറ്റര്‍ സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഒന്നാം തരംഗത്തില്‍ ഇത് 37 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു തന്നെ നില്‍ക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച, പരിശോധിച്ച 14.02 ലക്ഷം സാമ്പിളുകളില്‍ 3.54 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതായത്, ഓരോ നാല് സാമ്പിളുകളില്‍ ഒന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വര്‍ധനവുണ്ട്.

ഇന്ന് 3,52,991 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,73,13,163 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2812 പേരുടെ ജീവന്‍ കോവിഡ് കവര്‍ന്നു. ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 1,95,123 ആയി ഉയര്‍ന്നതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.

