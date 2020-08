മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 16,408 പേര്‍ക്ക്. 296 മരണങ്ങളും ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 24,399 ആയി. 7,690 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 5,62,401 ആയി.

1,93,548 ആണ് നിലവില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. ഇതില്‍ ഏറ്റവുമധികം ആക്ടീവ് കേസുകളുള്ളത് പുണെയിലാണ് (51,909). 72.04 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 3.13 ശതമാനമാണ് മരണ നിരക്ക്.

മുംബൈയില്‍ ഇന്ന് 1,237 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 30 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 20,325 ആണ് നിലവില്‍ മുംബൈയിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 1,16,351 പേര്‍ മുംബൈയില്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി. 7,623 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ ഇന്ന് 10,603 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 88 പേര്‍ ഇന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,24,767 ആയി. 3,21,754 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 99,129 ആണ് ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 3,884 പേരാണ് ആന്ധ്രയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് 6,495 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4.22 ലക്ഷമായി. 94 മരണങ്ങളും ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. 52,721 ആണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 3,62,133 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി. 7,231 ആണ് ആകെ മരണം.

അതിനിടെ, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ നീട്ടിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം ഞായറാഴ്ചകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉണ്ടാവില്ല. ജില്ലവിട്ടുള്ള യാത്രകള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇ- പാസ് സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കും. ആരാധനാലയങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും റിസോര്‍ട്ടുകളും തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്ന് 8,852 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 106 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 7,101 പേരാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത്. 88091 ആണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 2,42,229 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 5589 ആണ് കര്‍ണാടകയിലെ ആകെ മരണം. ബെംഗളൂരുവില്‍ ഇന്ന് 2821 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Content Highlights: COVID 19: 16,408 tests positive today in Maharashtra; 10,603 new cases in Andhra Pradesh