മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 14,888 പേര്‍ക്ക്. 295 മരണങ്ങളും ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 7,18,711 ആയി. 5,22,427 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തിനേടി ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1,72,873 ആണ് ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

72.69 ശതമാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗമുക്തി നിരക്കെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 3.21 ശതമാനമാണ് മരണനിരക്ക്. നിലവില്‍ 12,68,924 പേര്‍ ഹോം ക്വാറന്റീനിലും 33,644 പേര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലും കഴിയുന്നുണ്ട്.

തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയില്‍ 1854 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 28 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,39,532 ഉം ആകെ മരണം 7502 ഉം ആയി. 1,12,743 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 18,977 ആണ് നിലവില്‍ മുംബൈയിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 10,830 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,82,469 ആയി. 2,86,720 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ 92,208 ആണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. 3541 പേര്‍ ആന്ധ്രയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെച്ചുവെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്ന് 8,580 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 133 മരണങ്ങളും 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,00,406 ആയി. 5091 ആണ് ആകെ മരണം. 2,11,688 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ 83,608 ആണ് കര്‍ണാടകയില്‍ നിലവിലെ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

Read more - തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5958 പേര്‍ക്ക്

Content Highlights: COVID 19: 14,888 tests positive today in Maharashtra; 10,830 new cases in Andhra Pradesh