ന്യൂഡല്‍ഹി: കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ള യു.കെ. വകഭേദം കോവിഡിനെതിരേയും ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത കോവാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമെന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്‍. പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡിന്റെ യു.കെ. വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചരില്‍ കോവാക്‌സിന്‍ താരതമ്യേന മികച്ച ഫലം കാണിച്ചതായി ഐ.സി.എം.ആര്‍. വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ച 26 പേരുടെ സ്രവം പരിശോധിച്ചാണ് പുണെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിതീവ്ര കോവിഡിനെതിരേയുള്ള ആന്റിബോഡി വാക്‌സിനെടുത്തവരില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഐ.സി.എം.ആറുമായി സഹകരിച്ച് ഭാരത് ബയോടെക്കാണ് കോവാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്.

ജനിതകമാറ്റം വന്ന കോവിഡിന്റെ യു.കെ. വകഭേദത്തിനെതിരേ കോവാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഭാരത് ബയോടെക് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഫൈസര്‍, മൊഡേണ എന്നീ വാക്‌സിനുകളും പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദത്തിനെതിരേ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കമ്പനികള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

യു.കെയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരുടെ സാമ്പിളുകളില്‍നിന്ന് ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസ് വകഭേദത്തെ പുണെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിജയകരമായി കള്‍ച്ചര്‍ ചെയ്‌തെടുത്തതായി നേരത്തെ ഐ.സി.എം.ആര്‍. അറിയിച്ചിരുന്നു. പുതിയ വകഭേദത്തെ കള്‍ച്ചര്‍ ചെയ്ത ആദ്യരാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്നും ഐ.സി.എം.ആര്‍. അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോവാക്‌സിന്‍ ഈ വകഭേദത്തിനും ഫലപ്രദമാണെന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

content highlights: Covaxin produces antibody response against new COVID strain found in UK, says ICMR study