ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച വിവിധ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോവാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്(ഐസിഎംആര്‍). ഇരട്ട വകഭേദം സംഭവിച്ച SARS-CoV-2 നെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനും തദ്ദേശനിര്‍മിത കോവിഡ് വാക്‌സിനായ കോവാക്‌സിന് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനഫലം വ്യക്തമാക്കിയതായി ഐസിഎംആര്‍ ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.

കോവിഡ്-19 ന് കാരണമാകുന്ന SARS-CoV-2 ന്റെ യുകെ, ബ്രസീല്‍ വകഭേദങ്ങളെ നിര്‍വീര്യമാക്കാന്‍ കോവാക്‌സിന് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞതായി ഐസിഎംആര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഐസിഎംആര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ICMR study shows #COVAXIN neutralises against multiple variants of SARS-CoV-2 and effectively neutralises the double mutant strain as well. @MoHFW_INDIA @DeptHealthRes #IndiaFightsCOVID19 #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/syv5T8eHuR