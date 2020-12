ചണ്ഡിഗഢ്: പരീക്ഷണ വാക്സിനെടുത്ത ഹരിയാണ മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഭാരത് ബയോടെക് . 'കൊവാക്‌സിന്‍' എന്ന വാക്‌സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് അറിയിച്ചു.

" 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയില്‍ രണ്ട് ഡോസ് ഷെഡ്യൂള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വാക്‌സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിര്‍ണയിക്കുക. രണ്ട് ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഫലപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലാണ് കോവാക്‌സിന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് "- ഭാരത് ബയോടെക് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കാളികളായവരില്‍ 50 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതായും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്ലാസിബൊ (placebo) ആണ് നല്‍കിയതെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കോവാക്‌സിന്‍ ഒരു ഷോട്ട് വാക്സിനെടുത്ത ഹരിയാണ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അനില്‍ വിജ്ജിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവാക്സിന്‍ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബര്‍ 20നാണ് മന്ത്രി വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സിന്‍ പരീക്ഷണ ഡോസ് കുത്തിവെച്ച ശേഷമാണ് അനില്‍ വിജ്ജിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വിവരമറിയിച്ചത്. അദ്ദേഹം അംബാലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights: Covaxin efficacy determined after two doses, says Bharat Biotech after Anil Vij contracts Covid-19