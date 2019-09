ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍സെല്‍ മാക്‌സിസ് കേസില്‍ പി ചിദംബരത്തിനും മകന്‍ കാര്‍ത്തിക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ച സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി, ഇഡി(എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) ക്കും സിബിഐയേയും വിമര്‍ശിച്ചു.

കേസില്‍ അന്വേഷണം ഇത്രയും വൈകിയതിന് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ പോലും അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു സാധിച്ചില്ലെന്ന് ജഡ്ജി ഒ പി സൈനി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസില്‍ ഏകദേശം 749 കോടിരൂപയുടെ ആരോപണം നേരിടുന്ന ദയാനിധി മാരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളാണ് 1.17കോടിരൂപയുടെ ആരോപണം നേരിടുന്ന ചിദംബരത്തെയും കാര്‍ത്തിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത്. ഒരേ കേസില്‍ രണ്ടുകക്ഷികളോട് രണ്ടുതരത്തില്‍ പെരുമാറുന്നത് ഇരട്ടനീതിയും വിവേചനവും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വിധിപ്രസ്താവത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിദംബരത്തിനും കാര്‍ത്തിക്കും എതിരായ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നാം യു പി എ സര്‍ക്കാരില്‍ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ എയര്‍സെല്‍ കമ്പനിക്ക് 3600 കോടിയുടെ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയെന്നാണ് ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണം.

സ്വന്തംനിലയ്ക്ക്, അറുനൂറു കോടിവരെയുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നല്‍കാനുള്ള അധികരമേ ധനമന്ത്രിമാര്‍ക്കുള്ളു. വിഷയത്തില്‍ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം ധനകാര്യമന്ത്രി സ്വന്തംനിലയ്ക്ക് കൈക്കൊണ്ടുവെന്നാണ് ഇ ഡിയും സി ബി ഐയും ചിദംബരത്തിന്റെ പങ്കായി കണ്ടെത്തിയത്‌.

