ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉന്നാവ് കേസിലെ പരാതിക്കാരി ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എം എല്‍ എ കുല്‍ദീപ് സെംഗാര്‍ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാന്‍ സെംഗാറിന്റെ മൊബൈല്‍ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് മൊബൈല്‍ കമ്പനിയായ ആപ്പിളിനോട് കോടതി.

ഒക്ടോബര്‍ ഒമ്പതിനു മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ആപ്പിളിനോട് ഡല്‍ഹി കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആപ്പിളിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എവിടെ, അത് ലഭ്യമാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആപ്പിളിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റിന്റിയോ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനിയിലെ ഉത്തരവാദത്തപ്പെട്ട പദവി വഹിക്കുന്നയാളുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിനൊപ്പമാവണം വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് 2017ല്‍ കുല്‍ദീപ് തന്നെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതി.

