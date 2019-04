ജമ്മു: ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയില്‍ ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ പാകിസ്താന്‍ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നൗഷേര സെക്ടറിലാണ് സംഭവം. വീടിനകത്തു നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര്‍ക്ക് വെടിയേറ്റത്.

സഞ്ജീവ് കുമാര്‍ (32), റിതാ കുമാരി (28) എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. ഇവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

ബലാകോട്ടില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ മിന്നലാക്രമണത്തിന് ശേഷം അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പുകളില്‍ നാല് പട്ടാളക്കാരുള്‍പ്പെടെ പത്ത് പേരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റത് 45 പേര്‍ക്കാണ്.

