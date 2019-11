അഹമ്മദാബാദ്: വിവാദ സന്യാസി നിത്യാനന്ദയ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ദമ്പതിമാര്‍ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയില്‍. തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെണ്‍മക്കളെ നിത്യാനന്ദയുടെ ആശ്രമത്തില്‍ അനധികൃതമായി തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ജനാര്‍ദ്ദന ശര്‍മ എന്നയാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമാണ്‌ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2013ല്‍ ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ ഏഴുമുതല്‍ 15 വയസുവരെയുള്ള നാല് പെണ്‍കുട്ടികളെ നിത്യാനന്ദയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് പെണ്‍കുട്ടികളെ അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ നിത്യാനന്ദ ധ്യാനപീഠത്തിന്റെ അഹമ്മദാബാദിലെ ശാഖയായ യോഗിനി സര്‍വജ്ഞപീഠം എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതറിഞ്ഞ് മക്കളെ കാണാനായി അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും കാണാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

പോലീസ് സഹായത്തോടെ പിന്നീട് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രണ്ട് മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മുതിര്‍ന്ന രണ്ട് കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം പോകാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. മക്കളെ അവിടെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

നിത്യാനന്ദയുടെ ആശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് മക്കളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി തങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല സ്ഥാപനത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മറ്റ് പെണ്‍കുട്ടികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

