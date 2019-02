ജയ്പുര്‍: രാജ്യം സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പാകിസ്താന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തിരിച്ചടി നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. രാജസ്ഥാനിലെ ചുരുവില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

PM Narendra Modi in Churu,Rajasthan: Today I assure the countrymen, the country is in safe hands. pic.twitter.com/UDl5z4e91G — ANI (@ANI) February 26, 2019

"ഈ മണ്ണിനെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാന്‍ അനുവദിക്കുകയില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിനെ തടയാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. രാജ്യം തല കുനിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ഇത് ഭാരതംബയോടുള്ള എന്റെ വാക്കാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ മഹിമ ഞാന്‍ സംരക്ഷിക്കും. സൈന്യത്തിനും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കും ഞാന്‍ അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിക്കുന്നു". - മോദി പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാക് ഭീകരക്യാമ്പുകളുടെ നേരെ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയത്. അത്യാധുനിക മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണം. 12 മിറാഷ് വിമാനങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ജെയ്‌ഷെ ക്യാമ്പുകളും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും വ്യോമസേന ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ത്തു.

content highlights: country is in safe hands says prime minister narendra modi