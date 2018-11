ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത് വളരെ ദുഷ്ക്കരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണെന്ന് മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി. മോദി ഭരണത്തില്‍ കീഴില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ വിശ്വാസം തിരികെപ്പിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെ നിലനില്പ് തന്നെ ഭീഷണിയിലാണ്. സര്‍ക്കാരിനോടും ഭരണസംവിധാനങ്ങളോടും ജനങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണം. ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രണബ് മുഖര്‍ജി ഫൗണ്ടേഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വസുധൈവകുടുംബകം എന്ന ആശയം തന്നെ രാജ്യം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത, അംഗീകരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കും മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങള്‍ക്കുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസം തിരികെകിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മാറണമെന്നും പ്രണബ് മുഖര്‍ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

content highlights: Country going through difficult phase says Pranab Mukhergee,Pranab Mukhergee, India