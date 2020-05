ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 ന്റെ ഏറ്റവും മോശം ഘട്ടം ഇന്ത്യയില്‍ അവസാനിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ മുന്‍കരുതലുകള്‍കളും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

'ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ അനസാനിച്ചുവെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. അസുഖത്തെ പൂര്‍ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വരെ മുന്‍കരുതലുകളും മാര്‍നിര്‍ദേശങ്ങളും നാം കര്‍ശനമായി പിന്തുടരണം.' ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സമയോചിതമായ വിവിധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ അവലംബിച്ചതായും ജാവഡേക്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച രീതിയില്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ നടപ്പാക്കാനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകള്‍ കൃത്യമായി നിര്‍വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19-നെതിരായ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണകാര്യം ആയിരിക്കും.' ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച 24-നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീടത് മെയ് മൂന്നിലേക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ആഭ്യന്ത്രര മന്ത്രാലയം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് പതിനേഴ് വരെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

