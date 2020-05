ജയ്പുര്‍: കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പണയം വെച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശനിരക്കില്‍ വായ്പ നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോത്.

ചെറുകിട-നാമമാത്ര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കില്‍ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപവരെ ലഭിക്കും. വന്‍കിട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അതേ നിരക്കില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നല്‍കും. ഏഴ് ശതമാനം പലിശ കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമനിധിയില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരാണ് വഹിക്കുക.

കൃഷക് കല്യാൺ കോഷ് എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര്. കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ വിള ന്യായമായ വിലക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നല്‍കുന്നതിന് കര്‍ഷക ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 50 കോടി രൂപ രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൈമാറി. മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധിക്കാണ് വായ്പ നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിര്‍ബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കാലാവധി ആറ് മാസം വരെ നീട്ടാം.

