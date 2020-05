അമൃത്സര്‍: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനൊപ്പം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കര്‍ഫ്യൂ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചു. ഈ മാസം 31 വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടാനും തീരുമാനിച്ചതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു.

മെയ് അവസാനംവരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരുന്നതിന് അധികൃതരെ സഹായിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. അതേ സമയം മെയ് 18 മുതല്‍ പൊതുഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും റെഡ്‌സോണല്ലാത്ത മേഖലകളില്‍ പരമാവധി ഇളവുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു.

കര്‍ഫ്യൂ നീക്കം ചെയ്തതോട് കൂടി പഞ്ചാബില്‍ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളല്ലാത്ത എല്ലായിടങ്ങളിലും കടകളും മറ്റു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും.

