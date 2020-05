ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉന്നതല യോഗം വിളിച്ചു. നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സംബന്ധിച്ച് യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ വൈകീട്ട് 4.30-നാണ് യോഗം. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും.

കൊറോണ, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിവരികയാണ്. ഇവരും ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തേക്കും.

കൊറോണവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം മെയ് 17-നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നാലാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി. മെയ് 18-ന് മുമ്പായി അതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍കൂടി പരിഗണിച്ചാകും നാലാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പാക്കേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വൈകീട്ട് നാലിന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാസീതാരാമന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. ഇതിന് പിന്നാലെയാകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ ഉന്നതതല യോഗം നടക്കുക.

