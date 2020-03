കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അതിന്റെ വ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടയാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക സ്ഥാനപതി ഡേവിഡ് നബോറോ. കൊറോണ വൈറസ് ഒരു പുതിയ യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന കാര്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളണമെന്നും വൈറസിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തി ജീവിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ്‌ വേണ്ടതെന്നും നബോറ പറഞ്ഞു. രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തിയാലുടനെ സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'കൊറോണയോടൊപ്പം തന്നെ ലോകം ജീവിക്കാന്‍ പഠിക്കണം. കൊറോണയെ മാത്രമല്ല, ഹാനികരമായ എല്ലാ വൈറസുകളേയും അകറ്റി നിര്‍ത്തി ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോള്‍ മഹാമാരിയുടെ ഉന്മൂലനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല, വൈറസിനൊപ്പം അതിജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കൊറോണ വൈറസ് ഒരു യഥാര്‍ഥ്യമാണ്'. ഇന്ത്യ ടുഡെയ്ക്കനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ നബോറ പറഞ്ഞു.

ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയാവുമെന്നും രോഗബാധിതരില്‍ നിന്ന് വൈറസ് പകരാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ട കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പോലെയുള്ളവ ഒരു പരിധി വരെ രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ കൊണ്ടുമാത്രം ഇത് സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ പതിനാല് ദിവസം നിര്‍ബന്ധമായും മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കണമെന്നും നബോറ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ഉയര്‍ന്ന ജനസംഖ്യയും പരിമിതമായ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളും ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പൗരനും സാഹചര്യം മനസിലാക്കുകയും മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കില്‍ കൊറോണ ഭീഷണി നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. യൂറോപ്പിലേയോ അമേരിക്കയിലോ പോലെയല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലായതിനാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഫലപ്രദമാകാനിടയുണ്ടെന്നും നബോറ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വ്യാപനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ അതിന്റെ കൃത്യമായ ഫലം ലഭിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊറോണ കേസുകളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും 18 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലും താഴെ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്ന് മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയുടെ പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിലെ താരതമ്യേന ഉയര്‍ന്ന താപനില കൊറോണ വ്യാപനത്തെ കുറയ്ക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നും നബോറ പറഞ്ഞു.

